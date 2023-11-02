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Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
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Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября

«Яндекс Погода»: вечером 5 ноября в Москве ожидается +14 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вечером 5 ноября в Москве ожидается до 14 градусов тепла. Об этом «Известиям» 2 ноября рассказали синоптики «Яндекс Погоды».

«По данным Яндекс Погоды, 4 ноября в Москве пройдет небольшой дождь, а температура достигнет +8 градусов. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 4 м/с. В воскресенье, 5 ноября, также ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха достигнет +10 градусов. Днем она поднимется до +13 градусов, а вечером составит +14 градусов», — сказано в сообщении.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до +10…+19 градусов.

Прохладнее всего в выходные будет жителям Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Перми и Омска, где ожидаемая температура будет варьироваться от -2 до 0 градусов.

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Ранее стало известно, что температура воздуха в Москве повысилась примерно до +13 градусов утром 1 ноября, побив рекорд 1934 года на 1,5 градуса.

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