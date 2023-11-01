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Боевое крыло ХАМАС заявило о новом ударе по Тель-Авиву

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» 1 ноября заявило, что наносит удары по израильскому городу Тель-Авив.

В Telegram-канале группировки сказано, что атака стала ответом на «массовые убийства гражданского населения».

Ранее в этот день телеканал i24news сообщил о сиренах ракетной тревоги, которые звучат в Тель-Авиве и центральной части еврейского государства.

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Накануне, 31 октября, телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев «Джабалия».

Позднее в тот день представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари. Телеканал CNN заявил со ссылкой на израильских военных, что тот был ликвидирован. В свою очередь, ХАМАС опровергло утверждения ЦАХАЛ относительно присутствия одного из его лидеров в лагере.

1 ноября палестинские СМИ заявили, что десятки человек погибли в результате повторной бомбардировки израильской армией жилого квартала лагеря беженцев «Джабалия» в северной части сектора Газа.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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