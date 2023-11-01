Еврокомиссия пообещала продолжить сокращение импорта газа из РФ

Евросоюз (ЕС) сократил импорт нефти из России на 90%, а также планирует снизить импорт российского газа до 40—45 млрд куб. м к концу 2023 года. Об этом сообщила Еврокомиссия (ЕК) на своем сайте.

«ЕС резко сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива: поэтапно отказался от импорта угля; сократил импорт нефти на 90%; сократил импорт газа со 155 млрд куб. м в 2021 году примерно до 80 млрд куб. м в 2022 году и, по оценкам, до 40—45 млрд куб. м в 2023 году», — говорится в сообщении.

По заявлениям ЕК, Евросоюз «лучше подготовлен к обеспечению собственной энергетической безопасности» грядущей зимой. Утверждается, что европейские газохранилища на данный момент заполнены более чем на 98% по сравнению с 95% накануне зимы 2022—2023 годов.

«ЕС сократил спрос на газ более чем на 18% по сравнению с предыдущими пятью годами, сэкономив около 53 млрд куб. м газа», — добавили в Еврокомиссии.

Ранее, 16 октября, эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов объяснил «Известиям», что рекордные запасы в европейских подземных хранилищах газа, достигшие на тот момент 97,89% мощности, связаны с экономией сырья. При этом эксперт подчеркнул, что экономия энергоресурсов коснулась и европейской промышленности, о чем косвенно свидетельствует сокращение промышленного производства.

11 октября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны не смогли заместить российский газ. При этом российская сторона уже практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.