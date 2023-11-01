ХАМАС пыталось добиться пропуска своих боевиков через КПП «Рафах»

Палестинское движение ХАМАС добивалось права пропуска своих боевиков вместе с ранеными иностранцами через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом 1 ноября сообщил канал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным источника, ХАМАС ставило данное условие на переговорах о возможности открытия КПП для эвакуации иностранных граждан, однако получило отказ. При этом якобы предполагалось, что члены движения будут включены в список пострадавших.

Также представитель властей США назвал логистику по освобождению иностранцев невероятно трудной. По его словам, во многом это связано с требованием Египта проводить тщательную проверку каждого въезжающего в страну человека.

В Соединенных Штатах ожидают, что сегодня проверки пройдут 500 человек. С завтрашнего дня это число может увеличиться до 1 тыс., полагает чиновник. Помимо этого он предположил, что в первой группе на эвакуацию, скорее всего, не будет американцев.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом открылся для эвакуации иностранных граждан этим утром. Известно, что его уже пересекли машины скорой помощи с тяжелоранеными жителями Палестины.

Незадолго до открытия КПП ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут сегодня покинуть сектор Газа. Выехать из анклава разрешили гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Также выезд был разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и других организаций.

До этого, ночью, сообщалось о размещении Египтом у КПП «Рафах» десятков танков и бронемашин, а также о его планах переправить с территории сектора Газа 1 ноября более 80 тяжелораненых лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.