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Президент ФРГ попросил прощения за немецкую оккупацию в Танзании

Tagesschau: президент ФРГ попросил прощения за жестокость немецкой оккупации в Танзании
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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Во время визита в танзанийский город Сонгеа президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил у жителей страны прощения за жестокость немецких колониальных правителей. Об этом 1 ноября сообщило издание Tagesschau.

«Как федеральный президент Германии я хотел бы попросить прощения за то, что немцы сделали здесь с вашими предками. Я хотел бы заверить вас, что мы, немцы, будем работать с вами, чтобы найти ответы на открытые вопросы, которые вас беспокоят», — сказал политик.

Он подчеркнул, что скорбит по всем казненным танзанийцам.

Штайнамайер встретился с потомками вождя Сонгеа Мбано, напомнив о событиях войны Маджи-Маджи, в ходе которой немецкие колониальные силы казнили в 1906 году самого вождя, а также его 66 соратников.

«Несмотря на эту мрачную историю, вы пригласили меня, президента Германии, в свой дом, в свою семью», — добавил политик.

Колониальные правители тогдашней Германской Восточной Африки с особой жестокостью подавили восстание против своего правления в период с 1905 по 1907 год. Главным толчком к восстанию Маджи-Маджи стали высокие налоги.

Историки оценивают число погибших во время восстания до 300 тыс. человек. Большинство из них погибли в результате систематического уничтожения деревень немецкими колониальными войсками.

В феврале старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев отметил, что вмешательство Франции во внутренние дела африканских стран, а также неудачи французской миссии по борьбе с терроризмом в Сахеле привели к утрате этим государством влияния на континенте.

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Также позиции Франции сильно подорвало решение о выводе сил, которые были ранее задействованы в борьбе с терроризмом в Буркина-Фасо и Мали.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Париж всё еще смотрит на Африканский континент с точки зрения колониального прошлого и не видит в нем самостоятельную геополитическую единицу.

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