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Эксперт объяснила рост производства промотходов в России

В России произвели рекордные 9 млрд т промотходов: эксперт Лакустова назвала причину
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российские предприятия в 2022 году произвели рекордные 9 млрд т отходов, что на 6,7% (почти на 600 млн т) превышает показатель 2021-го, сообщили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на своем сайте. Они изучили данные Росприроднадзора. Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова 1 ноября объяснила «Известиям», что объем промышленных отходов в стране растет в связи с увеличением уровня потребления.

По информации FinExpertiza, по общей массе произведенных за год промотходов первое место занимает Кемеровская область (4,04 млрд т), второе — Якутия (719,8 млн т), третье — Красноярский край (589,1 млн т), четвертое — Хакасия (412,6 млн т), пятое — Забайкальский край (364,6 млн т).

«Объем промышленных отходов в стране растет потому что растет уровень потребления. В то же время РФ значительно отстает от развитых государств в вопросах внедрения технологий на производствах и последующей переработки отходов», — сказала Лакустова, уточнив, что в стране перерабатывается около 5–7% от всего объема отходов.

По словам эксперта, для того чтобы сократить количество отходов, необходимо модернизировать производства, внедрять новое оборудование и экотехнологии.

«Многие передовые технологии российским предприятиям теперь больше недоступны. В такой ситуации у нас только один путь — налаживать импортозамещение. С точки зрения ресурсов и кадрового потенциала это возможно, но займет годы, если не десятилетия. Учитывая это, я бы не рассчитывала на то, что в ближайшие годы ситуация изменится и количество промышленных отходов начнет резко сокращаться. У нас сейчас идет перестройка экономики, и модернизация гражданского производства не является первоочередной задачей», — заключила она.

«Сейчас на переработку идет лишь 7% отходов»
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14 февраля глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала «Известиям», что только 7% отходов в России уходит на переработку, остальное отправляется на полигоны. Она уточнила, что стоит задача к 2030 году снизить захоронение отходов вдвое и достичь стопроцентной сортировки отходов. По ее словам, этот процесс требует современных технологий: в ручном режиме специалисты способны отобрать не более 10% полезной фракции.

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