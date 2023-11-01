Суд закрыл ресторан в центре Петербурга на три месяца после отравления клиентов
Смольнинский суд Санкт-Петербурга приостановил на 90 суток работу ресторана Ivory Garden, в котором ранее отравились посетители. Об этом 1 ноября сообщило городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга от 01.11.2023 г. ООО «Фитнесс-Фуд» признало виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Так, ресторан был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Компании было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок в 90 суток.
Об отравившихся в ресторане Ivory Garden, расположенном в Санкт-Петербурге на 8-й Советской улице, стало известно 18 октября. Первой на работу заведения пожаловалась блогер по имени Вероника, которая после завтрака в заведении попала в больницу.
Ее подписчики также рассказали об отравлениях. Они заявили, что результаты анализов подтвердили у них в организме присутствие бактерии сальмонеллеза.
18 октября ресторан разместил на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщение о временной приостановке работы.