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Суд закрыл ресторан в центре Петербурга на три месяца после отравления клиентов

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Фото: соцсети
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Смольнинский суд Санкт-Петербурга приостановил на 90 суток работу ресторана Ivory Garden, в котором ранее отравились посетители. Об этом 1 ноября сообщило городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга от 01.11.2023 г. ООО «Фитнесс-Фуд» признало виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Так, ресторан был признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Компании было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок в 90 суток.

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Об отравившихся в ресторане Ivory Garden, расположенном в Санкт-Петербурге на 8-й Советской улице, стало известно 18 октября. Первой на работу заведения пожаловалась блогер по имени Вероника, которая после завтрака в заведении попала в больницу.

Ее подписчики также рассказали об отравлениях. Они заявили, что результаты анализов подтвердили у них в организме присутствие бактерии сальмонеллеза.

18 октября ресторан разместил на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщение о временной приостановке работы.

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