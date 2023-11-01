Байден номинировал Курта Кэмпбелла на пост замгоссекретаря США

Президент США Джо Байден номинировал заместителя своего помощника Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США, который в настоящее время временно занимает Витория Нуланд. Об этом 1 ноября говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что Кэмпбелл является заместителем помощника главы государства и координатором по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности с 20 января 2021 года. До этого с 2009 по 2013 год он находился на должности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана.

Среди других постов, которые чиновник занимал за свою карьеру, — заместитель помощника министра обороны по делам Азии и Тихого океана, научный сотрудник Белого дома в минфине США и директор Управления демократии в Совете национальной безопасности при администрации экс-президента страны Билла Клинтона.

До этого, 19 октября, о таком намерении Байдена сообщала газета Politico. Теперь глава государства должен официально внести кандидатуру Кэмпбелла на рассмотрение сената конгресса США.

Известно, что, после того как в июле с госслужбы ушла дипломат Уэнди Шерман, пост первого заместителя главы внешнеполитического ведомства США остается вакантным. Временно исполняющей эти обязанности назначена Виктория Нуланд. Она с мая 2021 года также является заместителем госсекретаря США по политическим делам.

Ранее, 31 октября, сообщалось, что сенат конгресса США утвердил на пост посла в Израиле бывшего министра финансов Джейкоба Лью. Кандидатура Лью была выдвинута также Джо Байденом. За Лью проголосовали 53 сенатора, против его назначения высказались 43 человека.