Индонезийский политик пожертвовала часы Rolex на помощь Палестине

Председатель регионального совета Партии национального мандата в Джакарте Зита Анджани пожертвовала для помощи Палестине часы Rolex стоимостью 250 млн индонезийских рупий ($15,7 тыс.). Об этом в среду, 1 ноября, сообщил индонезийский портал Detikcom.

По заявлениям Анджани, Rolex ей подарил отец на 16-летие, поэтому часы представляли для нее особую ценность.

«Я думаю, что хоть и тяжело расставаться с этими часами, но они не так тяжелы, как бремя палестинских детей, которых приходится разлучать с их семьями», — приводит портал заявление политика, сделанное ею в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, Анджани призвала граждан Индонезии «присоединиться к помощи палестинскому народу».

Также в этот день глава МИД Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что собранная республикой гуманитарная помощь для Палестины будет отправлена в регион 4 – 5 ноября.

«Господин президент [Индонезии Махмуд Аббас] дал указание отправить гуманитарную помощь, над которой мы начали работать на этой неделе, ​в конце этой недели», — сказал он.

Накануне, 31 октября, Financial Times сообщило, что Великобритания, Нидерланды и Франция прорабатывают возможность отправки гуманитарной помощи в сектор Газа по морю. Идея доставки гумпомощи по морю обсуждалась еще во время визита французского и нидерландского лидеров Эммануэля Макрона и Марка Рютте в Израиль.

В тот же день в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что страна остановит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, если узнает, что они попадают в руки представителей палестинского движения ХАМАС. Чиновники уточнили, что службы безопасности проверяют каждый набор гуманитарной помощи, прежде чем направить его в сектор Газа через пропускной пункт в Египте.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.