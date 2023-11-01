Реклама
Прямой эфир
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Происшествия
Вулкан Эбеко дважды выбросил в воздух пепел на высоту около 3 км
Мир
Госдеп США сообщил о грядущем визите Блинкена в страны Азии и Ближнего Востока

На Украине подан иск о признании банкротом авиакомпании Коломойского

Авиакомпанию украинского олигарха Коломойского могут признать банкротом
0
Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск государственного Укрэксимбанка о признании банкротом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Это следует из данных, опубликованных 1 ноября в официальной базе судебных исков.

Согласно информации СМИ, долги крупнейшей авиакомпании страны на конец 2022 года составляли 20,5 млрд гривен (более $565,2 млн), а в последние месяцы она распродавала имущество.

В частности, украинская версия Forbes сообщала ранее о продаже логотипа МАУ и других его ценных активов по цене ниже рыночной стоимости. Источники журнала предположили, что это может указывать на подготовку перевозчика к банкротству к концу года.

Авиакомпания прекратила совершать рейсы с осени 2022 года из-за неуплаты счетов. До этого она выполняла приблизительно 1,1 тыс. внутренних рейсов, помимо этого самолеты МАУ летали в страны Европы, СНГ, Азии, на Ближний Восток и в США. Официальное место базирования перевозчика — киевский аэропорт Борисполь.

Рука у горла: главного олигарха Украины готовятся выслать в США
У легендарного Бени отняли деньги, влияние и паспорт

Ранее, в начале сентября, Шевченковский районный суд Киева отправил Коломойского под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. До этого Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Позже, 7 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о новом подозрении бизнесмену как бывшему бенефициарному владельцу Приватбанка о завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). В начале октября Коломойский был также включен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023