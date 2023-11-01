На Украине подан иск о признании банкротом авиакомпании Коломойского

Хозяйственный суд Киева зарегистрировал иск государственного Укрэксимбанка о признании банкротом авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). Это следует из данных, опубликованных 1 ноября в официальной базе судебных исков.

Согласно информации СМИ, долги крупнейшей авиакомпании страны на конец 2022 года составляли 20,5 млрд гривен (более $565,2 млн), а в последние месяцы она распродавала имущество.

В частности, украинская версия Forbes сообщала ранее о продаже логотипа МАУ и других его ценных активов по цене ниже рыночной стоимости. Источники журнала предположили, что это может указывать на подготовку перевозчика к банкротству к концу года.

Авиакомпания прекратила совершать рейсы с осени 2022 года из-за неуплаты счетов. До этого она выполняла приблизительно 1,1 тыс. внутренних рейсов, помимо этого самолеты МАУ летали в страны Европы, СНГ, Азии, на Ближний Восток и в США. Официальное место базирования перевозчика — киевский аэропорт Борисполь.

Ранее, в начале сентября, Шевченковский районный суд Киева отправил Коломойского под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. До этого Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

Позже, 7 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о новом подозрении бизнесмену как бывшему бенефициарному владельцу Приватбанка о завладении средствами кредитной организации на сумму более 9,2 млн гривен ($247 тыс.). В начале октября Коломойский был также включен в России в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.