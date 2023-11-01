NYT назвала условия вступления в ближневосточный конфликт «Хезболлы»

Военизированная ливанская шиитская организация «Хезболлах» вступит в ближневосточный конфликт, если положение палестинского движения ХАМАС в Газе будет отчаянным. Об этом 31 октября сообщила газета The New York Times.

«Весь Ливан, включая «Хезболлу», не хочет войны. Если ситуация в секторе Газа серьезно ухудшится, это будет действительно плохо для всего региона, а не только для Ливана и Израиля», — заявил глава МИД Ливана Абдаллах Бу Хабиб, который поддерживает регулярные контакты с «Хезболлой».

Он поделился мнением, что в ходе диалога с организацией сложилось впечатление, что она не хочет военных действий, но начнет их в крайней ситуации или в случае атаки Израиля на Ливан. Сейчас в «Хезболле» не считают положение ХАМАС критическим, добавил дипломат.

В понедельник министр стратегических дел Израиля Рон Дермер отметил в ходе брифинга, что страна не хочет эскалации на севере страны. Но если ливанская организация вступит в боевые действия, Израилю придется ответить и он к этому готов.

«Мы надеемся, что они не допустят этой ошибки», — добавил Дермер.

По оценке экспертов, «Хезболла» имеет арсенал, насчитывающий до 150 тыс. ракет, а также высокоточные ракеты, способные поражать чувствительные цели.

Накануне телеканал Al Jazeera сообщил, что более 100 человек погибли и около 300 получили ранения в результате израильского удара по лагерю беженцев Джабалия. После этого по лагерю был нанесен повторный удар, погибли десятки палестинцев.

Позднее в тот день представитель армии Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус подтвердил атаку. По его словам, это было необходимо, чтобы убить командира батальона «Центральная Джабалия» Ибрагима Биари.

В тот же день ЦАХАЛ сообщила, что со стороны Ливана в сторону позиций Армии обороны Израиля были выпущены две противотанковые ракеты. Также отмечалось, что в Метуле на севере страны прозвучали сирены воздушной тревоги. Пуски ракет оказались неудачными.

В ответ ЦАХАЛ уничтожила группу боевиков «Хезболлы» на границе, а также нанесла удары по военной инфраструктуре группировки в Ливане.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.