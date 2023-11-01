Убивший свою жену два года назад житель Рязани отправится в тюрьму на 11 лет
Убивший собственную жену два года назад и скрывший преступление житель Рязани Александр Логунов отправится в тюрьму на 11 лет. Об этом 1 ноября узнали «Известия».
Тело 26-летней Елены было найдено спустя год поисков в пригороде Рязани. После обнаружения Логунов сразу же признался в содеянном и рассказал о подробностях убийства.
Мужчина был признан виновным по статьям «Убийство» и «Распространение порнографических материалов».
Елена Логунова пропала 26 июля 2021 года под Рязанью. Супруг тогда заявил, что она пошла в магазин и не вернулась, однако родственники женщины сразу обратили внимание на странное поведение мужа. Они также на одном из федеральных каналов высказали мнение о том, что к исчезновению дочери причастен ее супруг.
В сентябре 2021 года глава СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат уголовное дело об исчезновении Логуновой. В августе 2022 года муж женщины был отправлен в СИЗО.