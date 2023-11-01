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В Израиле сообщили о невозможности граждан США выехать из Газы

Haaretz: граждане США не могут выехать из Газы в Египет
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Граждане США и члены их семей не могут выехать в Египет из сектора Газы из-за «ряда требований», выдвинутых палестинским движением ХАМАС. Об этом 1 ноября сообщает газета Haaretz, ссылаясь на свои источники.

«Граждан США и их семей нет среди первой группы примерно в 500 человек, которым разрешили покинуть Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах», — отмечает издание.

Накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер сообщил, что США, возможно, близки к обеспечению безопасного проезда примерно 400 американцев и 600 их ближайших родственников, которые оказались в ловушке в Газе.

«Мы добились очень хорошего прогресса за последние несколько часов, о возможности открытия ворот «Рафаха» завтра. Мы будем приветствовать любое соглашение, которое позволит обеспечить безопасный выезд американских граждан, семей и других иностранных граждан», — приводит его цитату телеканал ABC News.

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Ранее 1 ноября ХАМАС опубликовало списки иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников неправительственных организаций, которые могут покинуть сектор Газа. Согласно им, выехать из анклава смогут только граждане Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании. Также выезд разрешен сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и других организаций.

Также 31 октября военное крыло ХАМАС — бригада «Аль-Кассам» — заявило, что в ближайшие дни освободит ряд иностранных заложников в секторе Газа.

До этого, 15 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби допустил, что армия США может быть задействована в секторе Газа для освобождения сограждан, находящихся в заложниках. При этом Кирби добавил, что Белый дом не планирует отправлять американских военных для участия в палестино-израильском конфликте.

14 октября сообщалось, что власти Египта отказались пропустить желающих покинуть сектор Газа американцев через сухопутный переход «Рафах». Гражданам США не позволили перейти границу, после того как они несколько часов прождали перед КПП в ожидании ответа египетских властей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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