Угрожавшего сбросить дочь с балкона в Москве осудили на 9,5 года
В Москве 28-летнего Павла Котилевского, который в состоянии наркотического опьянения угрожал сбросить годовалую дочь с балкона, осудили на 9,5 года колонии. Об этом в среду, 1 ноября, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Мужчину осудили по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).
«С учетом позиции прокурора и наличия в действиях подсудимого особо опасного рецидива, суд приговорил Котилевского к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, отмечается, что Котилевский не признал свою вину.
Инцидент произошел 12 сентября 2022 года в одной из многоэтажек на Городецкой улице в столичном районе Новокосино. Мужчина вышел на балкон 13-го этажа с годовалой дочерью на руках и перевесил ее через ограждение, выкрикивая угрозы сбросить ее вниз.
Очевидцы вызвали полицию, правоохранителям удалось задержать мужчину, не поставив под угрозу жизнь ребенка. Позже отцу девочки назначили психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его ментального здоровья.