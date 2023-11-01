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Угрожавшего сбросить дочь с балкона в Москве осудили на 9,5 года

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Фото: Прокуратура Москвы
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В Москве 28-летнего Павла Котилевского, который в состоянии наркотического опьянения угрожал сбросить годовалую дочь с балкона, осудили на 9,5 года колонии. Об этом в среду, 1 ноября, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Мужчину осудили по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

«С учетом позиции прокурора и наличия в действиях подсудимого особо опасного рецидива, суд приговорил Котилевского к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что Котилевский не признал свою вину.

Инцидент произошел 12 сентября 2022 года в одной из многоэтажек на Городецкой улице в столичном районе Новокосино. Мужчина вышел на балкон 13-го этажа с годовалой дочерью на руках и перевесил ее через ограждение, выкрикивая угрозы сбросить ее вниз.

Очевидцы вызвали полицию, правоохранителям удалось задержать мужчину, не поставив под угрозу жизнь ребенка. Позже отцу девочки назначили психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его ментального здоровья.

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