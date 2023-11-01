Прокуратура рассказала о состоянии спасенного из машины в Москве котенка

Котенок, которого спасатели освободили из запертой машины в центре Москвы, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом днем 1 ноября сообщили в московской прокуратуре.

«Ветврач уже осмотрел животное — его жизни и здоровью ничего не угрожает. Малыш был страшно голоден и напуган. Но уже всё позади», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там же сообщается, что котенка заберут в семью работника органов прокуратуры.

Ранее в этот день СМИ сообщали о попытках прохожих спасти кота, который четвертый день сидел в машине на платной парковке в районе Охотного ряда без еды и воды. Прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции поначалу не могли вскрыть машину без согласия ее владельца. В итоге сотрудники МЧС смогли освободить животное.

По сообщениям пользователей Сети, хозяина автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали за неадекватное поведение, после чего отправили в психиатрическую клинику. Некоторые Telegram-каналы написали, что мужчина называл себя пророком.

Позже о 40-летнем хозяине животного рассказала «Известиям» его мать. Тогда же она уточнила, что на самом деле кот — это кошка. Сын женщины, которого зовут Алексей, подобрал котенка в подмосковном Воскресенске, где давно живет. Там мужчина работает в магазине бытовой химии, семьи у него нет.