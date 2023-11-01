Центробанк РФ установил курс доллара на 2 ноября

Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс доллара на 2 ноября в размере 93,2801 рубля, что на 1,26 рубля выше предыдущего показателя. Об этом в среду, 1 ноября, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 ноября установлен в размере 98,4365 рубля, что на 50 копеек больше курса текущего дня.

Официальный курс юаня, в свою очередь, увеличился на 17 копеек и составил 12,7052 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы валют на основе рыночных курсов Московской биржи.

Ранее в этот день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Известиями» сообщил, что дальнейшее укрепление российской национальной валюты будет зависеть от цен на нефть, новых санкций, политической ситуации в России. В свою очередь, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прогнозирует, что весь ноябрь доллар будет торговаться в диапазоне 90—95 рублей, а евро — 94—100 рублей.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он подчеркнул, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.