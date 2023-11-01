Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября

Центробанк РФ установил курс доллара на 2 ноября

ЦБ РФ установил на 2 ноября официальный курс доллара на уровне 93,28 рубля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный банк (ЦБ) России установил официальный курс доллара на 2 ноября в размере 93,2801 рубля, что на 1,26 рубля выше предыдущего показателя. Об этом в среду, 1 ноября, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 ноября установлен в размере 98,4365 рубля, что на 50 копеек больше курса текущего дня.

Официальный курс юаня, в свою очередь, увеличился на 17 копеек и составил 12,7052 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы валют на основе рыночных курсов Московской биржи.

Новый разворот: рублю прописали укрепление до 90 за доллар к концу года
Что поддерживает курс и будет ли отскок

Ранее в этот день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Известиями» сообщил, что дальнейшее укрепление российской национальной валюты будет зависеть от цен на нефть, новых санкций, политической ситуации в России. В свою очередь, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам инвестиционной компании Fontvielle Артур Мейнхард прогнозирует, что весь ноябрь доллар будет торговаться в диапазоне 90—95 рублей, а евро — 94—100 рублей.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он подчеркнул, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023