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Глава Минэнерго заявил об открытости РФ к переговорам по поставкам газа в Европу

Министр Шульгинов: Россия открыта к переговорам по поставкам газа в Европу
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Россия открыта к переговорам по поставкам газа в Европу, страна ждет предложений от покупателей. Об этом 1 ноября заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

«Мы открыты для переговоров по возобновлению поставок, но должно быть предложение со стороны покупателя», — сказал он на Петербургском международном газовом форуме.

Шульгинов отметил, что транспортировка газа в Пакистан и Индию — это одни из самых перспективных направлений. Он обратил внимание и на своповые поставки в Иран, также подающие большие надежды.

Министр добавил, что Россия не закрывала для себя транспортировку природного ресурса на Запад, страна по-прежнему остается надежным партнером в этой сфере.

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Ранее в этот день глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме заявил, что представители бизнеса западных стран хотели бы возвращения на свои рынки газа из РФ. Он уточнил, что на фоне роста спроса в ближайшие десятилетия газовый рынок для Запада останется дефицитным, при этом им не удастся переломить данную тенденцию.

Петербургский международный газовый форум проходит в Северной столице в 12-й раз. В этом году он проводится с 31 октября по 3 ноября. В нем принимают участие 17 тыс. человек из 52 стран.

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