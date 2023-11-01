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Погранкомитет Белоруссии: ВСУ сосредоточили 120 тыс. военных у границы

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Руководство Украины сосредоточило около 120 тыс. своих военных в направлении границы Белоруссии. Об этом 1 ноября сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов во время выступления в нижней палате белорусского парламента.

«Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тыс. человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», — цитирует его агентство «БелТА».

Молостов констатировал, что Киев использует свою приграничную территорию для отстоя и переформирования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые потом убывают в зону боевых действий. Кроме того, ими привлекаются и добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы Белоруссии.

На фоне данных действий пограничники Белоруссии испытывают на себе ряд провокационных действий со стороны украинских военных. В качестве мелких провокаций те вывешивают флаги своих националистических батальонов, включают гимн Украины через звуковещательную аппаратуру и пытаются наносить порчу пограничным знакам, «в том числе почему-то своим», добавил председатель Госпогранкомитета.

Он отметил, что в комитете приняли адекватные меры реагирования: увеличили плотность охраны границы на украинском направлении, а также усилили все виды разведывательной деятельности.

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Ранее, 11 сентября, стало известно о задержании в Белоруссии участников трех боевых ячеек, работавших на украинские спецслужбы. В тот же день Комитет государственной безопасности страны (КГБ) республики сообщил, что задержанные пособники Службы безопасности Украины (СБУ) могли готовить диверсии и теракты для дестабилизации ситуации в стране во время учений ОДКБ, проходивших с 1 по 6 сентября.

18 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии оборонных ведомств в Москве заявил, что стратегическое партнерство РФ и Белоруссии особенно важно в условиях откровенно враждебной деятельности НАТО. Он напомнил, что страны объединяют братские отношения, общие культурные и нравственные ценности.

В июне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что РФ не располагает данными о подготовке Западом госпереворота в Белоруссии, но Москва и Минск будут противостоять любым попыткам дестабилизации на своих территориях.

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