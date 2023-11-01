Путин не планирует контактов с США перед решением о дератификации ДВЗЯИ
Российский лидер Владимир Путин не планирует контактов с США перед решением о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом 1 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Они [контакты] не требуются», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации ДВЗЯИ, являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование: в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.
Ранее, 25 октября, Совет Федерации одобрил закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ.
20 октября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что США провели ядерные испытания в тот день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора, чтобы показать миру, что Вашингтону всё равно на то, что делается вокруг.
Еще в июне Путин заявил об отсутствии у РФ необходимости применять ядерное оружие. Он отметил, что его у страны больше, чем у государств, входящих в НАТО.
ДВЗЯИ был принят в сентябре 1996 года. Документ предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Отзыв ратификации, по разным оценкам, не означает начала испытаний, а скорее подстегивает гонку вооружений.