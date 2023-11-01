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МВД обнародовало кадры задержания экс-футболиста Бугаева с наркотиками

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Фото: МВД РФ
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Министерство внутренних дел (МВД) в среду, 1 ноября, опубликовало кадры задержания бывшего футболиста сборной РФ Алексея Бугаева.

Как сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю, полицейские обнаружили 42-летнего Бугаева на улице Калинина. Мужчина вызвал подозрения у правоохранителей, в связи с чем было принято решение провести допрос.

Экс-футболист был доставлен в отдел полиции, где у него изъяли сверток, в котором находилось около 500 г наркотического вещества.

«Установлено, что подозреваемый забрал наркотик из тайника с целью его дальнейшего сбыта через закладки в городе Сочи, где он временно проживает у родственников», ― сообщили в ведомстве.

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Ранее в этот день стало известно, что в отношении бывшего спортсмена возбуждено дело о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Он пытался скрыться от правоохранителей, когда они проводили оперативные мероприятия по установлению его причастности к преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

Позже стало известно о возбуждении в отношении Бугаева уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Экс-футболисту 42 года, он выступал в составе московских «Торпедо» и «Локомотива». Также он участвовал в семи матчах сборной России, а затем объявил о завершении спортивной карьеры.

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