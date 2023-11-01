Свыше 4 млн т сахарной свеклы собрали в Липецкой области
Аграрии Липецкой области собрали больше 4 млн т сахарной свеклы. Уборка урожая проведена на 80% посевной площади.
По данным LipetskMedia, сбор корнеплодов осуществлен на 86 тыс. га полей. Обработкой урожая занимаются шесть заводов, обработано 65% сахарной свеклы. В общей сложности получено около 390 тыс. т сахара.
Наибольшая урожайность отмечается в Добровском районе. С 1 га аграриям удается собрать до 630 ц свеклы. В Чаплыгинском районе урожайность составляет почти 580 ц.
В Рязанской области зарегистрировали рекордный за последнее десятилетие урожай сахарной свеклы. Аграрии собрали 371 тыс. т корнеплодов при обработке 92% посевной площади. Ранее наибольший урожай был зафиксирован в 2019 году, аграриям удалось собрать 370 тыс. т корнеплодов.