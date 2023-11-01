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В отношении журналистки Лойко возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В отношении журналистки Анны Лойко возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом 1 ноября сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», — сообщило ведомство в Telegram.

В ведомстве сообщили, что Лойко публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц статью об оправдании идеологии запрещенной в России террористической организации.

Отмечается, что противоправная деятельность журналистки была выявлена и пресечена столичными следователями и сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД России.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении Лойко в розыск, проводит сбор и закрепление доказательной базы.

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Ранее, 22 октября, правоохранители задержали бойца ММА Ильяса Якубова. Как установило следствие, в октябре он изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Эту видеозапись он разместил в открытом доступе в запрещенной на территории РФ социальной сети.

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