В отношении журналистки Лойко возбудили уголовное дело об оправдании терроризма

В отношении журналистки Анны Лойко возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом 1 ноября сообщило Главное следственное управление СК России по Москве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)», — сообщило ведомство в Telegram.

В ведомстве сообщили, что Лойко публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц статью об оправдании идеологии запрещенной в России террористической организации.

Отмечается, что противоправная деятельность журналистки была выявлена и пресечена столичными следователями и сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД России.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении Лойко в розыск, проводит сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее, 22 октября, правоохранители задержали бойца ММА Ильяса Якубова. Как установило следствие, в октябре он изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Эту видеозапись он разместил в открытом доступе в запрещенной на территории РФ социальной сети.