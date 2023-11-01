WAFA: десятки человек погибли при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа
Десятки человек погибли в жилом квартале лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа в результате бомбардировок Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Есть раненые. Об этом 1 ноября сообщило палестинское агентство WAFA.
Корреспондент СМИ назвал оценку числа жертв предварительной. По словам репортера, количество погибших может возрасти в связи с проживанием в лагере сотен перемещенных лиц.
Джабалия является крупнейшим из восьми лагерей беженцев в секторе Газа, в последние дни лагерь неоднократно подвергался ударам ЦАХАЛ. Накануне, 31 октября, телеканал Al Jazeera сообщил, что в ходе одного из них 100 человек погибли, а около 300 получили ранения. Позже боевое крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» сообщило о гибели в ходе этого удара семи заложников, включая трех иностранцев.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 6546 человек, пострадали 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.