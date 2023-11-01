Более 60% украинцев считают коррупцию главной проблемой страны

Более 60% граждан Украины назвали коррупцию самой большой проблемой в стране, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

КМИС спросил у украинцев, какие проблемы, кроме вооруженного конфликта с Россией, их беспокоят больше всего в стране. 63% респондентов ответили, что главной проблемой для Украины является коррупция. 46% опрошенных также назвали серьезной проблемой низкие зарплаты и пенсии. На третьем месте (24%) оказались высокие тарифы на коммунальные услуги.

Среди других проблем государства граждане Украины назвали безработицу (20%), отсутствие прогресса по вопросу вступления в НАТО (15%), риск безуспешных переговоров о вступлении в Евросоюз (8%) и другое.

Опрос проводился с 30 сентября по 13 октября 2023 года методом телефонных интервью. Всего были опрошены 2007 украинцев во всех регионах страны. Формальная погрешность составляет 2,4%.

До этого КМИС также публиковал результаты опроса, согласно которым более 80% жителей Украины выступили против идеи проведения выборов в стране во время военного положения.

Ранее, 31 октября, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что единственные события, происходящие сейчас внутри Украины, ― это коррупция и криминал. По его словам, на Западе сейчас немногие готовы признать это, хотя ситуация и меняется.

14 октября главный редактор ZN.ua Юлия Мостовая в ходе проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не освещать факты коррупции в стране, если о таковых им станет известно. Она отметила, что украинский лидер высказал свою просьбу на фоне расследования о завышенных ценах на продукты для украинского минобороны.