В Уфе спасли уснувшего в вентиляционном коробе в шахте лифта мужчину

В Уфе спасатели спасли из шахты лифта молодого человека, уснувшего в вентиляционном коробе. Об этом сообщили в управлении гражданской защиты города в среду, 1 ноября.

Житель Уфы позвонил спасателям и рассказал, что его друг зашел в лифт, но так и не добрался до его квартиры, сообщается на сайте aif.ru.

Лифт застрял между седьмым и восьмым этажами. После этого молодой человек выбил плафон освещения, вылез на крышу кабины лифта, пишет ИА «Регнум». Он добрался до 12-го этажа по направляющим противовеса и залез в боковой вентиляционный короб.

«Спасатели, забравшись в венткороб, обнаружили молодого человека спящим! Они разбудили парня и помогли ему спуститься», — цитирует сообщение RT.

Ранее, 24 октября, в Нижнем Тагиле женщину во время движения лифта зажало между его кабиной и лифтовым проемом. Пострадавшая с множественными травмами была доставлена в больницу. Позже ее прооперировали, сообщает телеканал «360».