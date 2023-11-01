Больше 9,5 тыс. нарушений ПДД выявили в Ульяновской области за сутки
За минувшие сутки в Ульяновской области зарегистрировали 9577 нарушений правил дорожного движения. В пьяном состоянии находились шесть водителей.
В основном автомобилисты нарушают скоростной режим. Выявлено 8337 таких нарушений, уточняет Ulpravda.ru. Еще 22 водителя не предоставили преимущество пешеходам. В 32 транспортных средствах обнаружено нарушение технического регламента по показателю светопропускаемости.
За нечитаемые регистрационные знаки к ответственности привлекли 27 водителей. Кроме того, оштрафованы 16 пешеходов.
На прошлой неделе девять пьяных водителей задержали в Республике Коми. Еще двух человек привлекли к ответственности за отсутствие прав на управление транспортными средствами.