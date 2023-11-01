Мать запершего в машине в центре Москвы кота рассказала о сыне

Хозяин кота, оставленного в припаркованной в центре Москвы машине без еды и воды на четыре дня, 40-летний Алексей подобрал животное на улице. Об этом в среду, 1 ноября, в беседе с «Известями» рассказала мать мужчины Людмила.

Она уточнила, что на самом деле кот — это кошка. Алексей подобрал ее в подмосковном Воскресенске, где живет уже давно. Там он работает в магазине бытовой химии, семьи у него нет.

Как рассказала женщина, автомобиль, в котором кошка просидела взаперти четыре дня, принадлежит ей, но сейчас им пользуется сын.

«Знаю, что машина двигалась в сторону Москвы, потому что штрафы приходили мне», — рассказала Людмила.

По ее словам, дома Алексея на момент произошедшего не было, родственники пытались прийти к нему, но было заперто. Говоря о возможном задержании мужчины, Людмила вспомнила, что он попросил своего брата отвезти его в столицу на Красную площадь, чтобы читать проповеди, но родственник отказался, и, вероятно, Алексей отправился в центр один.

«Просто он в последнее время ну, как сказать, слишком верующий такой стал. В этом году книги купил очень дорогие, старинные. Он брата просил отвезти его в Москву на Красную площадь, чтобы проповеди какие-то читать. Но брат отказался, и он, видимо, поехал сам на машине на своей», — сказала Людмила.

Незадолго до этого СМИ сообщали о попытках прохожих спасти кота, который четвертый день сидел в машине на платной парковке в районе Охотного ряда без еды и воды. Прибывшие на место спасатели и сотрудники полиции поначалу не могли вскрыть машину без согласия ее владельца. В итоге сотрудники МЧС смогли освободить животное.

По сообщениям пользователей Сети, хозяина автомобиля сотрудники правоохранительных органов задержали за неадекватное поведение, после чего отправили в психиатрическую клинику. Некоторые Telegram-каналы написали, что мужчина называл себя пророком.