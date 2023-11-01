Карта спецоперации на Украине 1 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 ноября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В районах Волчанска и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов ВСУ.

На краснолиманском направлении отражено две атаки ВСУ в районах Петровского ЛНР и Серебрянского лесничества. В районе Червоной Дибровы нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании.

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Уничтожено до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 089 танков и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6941 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14 865 единиц специальной военной автомобильной техники.