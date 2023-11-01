Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 1 ноября

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 ноября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, на купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки Харьковской области. Потери противника составили до 245 военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубица «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». В районах Волчанска и Огурцово Харьковской области уничтожены склады боеприпасов ВСУ.

На краснолиманском направлении отражено две атаки ВСУ в районах Петровского ЛНР и Серебрянского лесничества. В районе Червоной Дибровы нанесено огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ. Потери противника составили до 200 военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании.

На донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе Leopard производства ФРГ, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На южнодонецком направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Угледара, Урожайного и Старомайорского ДНР. Потери противника составили более 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей.

На запорожском направлении нанесено поражение живой силе ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Уничтожено до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.

На херсонском направлении потери ВСУ составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, а также четыре автомобиля.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 089 танков и других боевых бронированных машин, 1172 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6941 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 14 865 единиц специальной военной автомобильной техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023