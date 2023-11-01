Генетик объяснил, почему мог умереть пациент с пересаженным сердцем свиньи

Смерть в США второго в мире пациента, которому пересадили сердце свиньи, — это не показательный результат, поскольку изначально у него был ряд хронических заболеваний. Об этом в разговоре с «Известиями» 1 ноября заявил руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Ранее в этот день медицинский центр Мэрилэндского университета Соединенных Штатов сообщил о гибели пациента — Лоуренса Фосетта, которому пересадили сердце свиньи. Отмечалось, что он прожил почти шесть недель после операции.

«Это была всего лишь вторая подобная операция в мировой истории. Второй блин вышел комом. Стоит отметить, что для операции по пересадке сердца свиньи изначально был взят тяжелый пациент. Ему отказали в трансплантации человеческого сердца, потому что был риск, что он не выживет из-за хронических заболеваний. Поэтому наступившая смерть — это не показательный результат», — заявил Волчков.

При этом он отметил, что в целом для достижения успеха в этом направлении предстоит еще много чего сделать.

«Проблема совместимости тканей представителей различных видов — сложная. У человеческого и свиного сердца существует большая разница. В любом случае организм будет стремиться к отторжению чужеродного материала. Даже когда пациенту пересажены органы другого человека, а не животного, он вынужден в течении всей жизни подавлять активность собственной защитной системы организма. В результате возникает дефицит иммунитета, который может стать причиной гибели больного», — объяснил эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков отметил, что в данном случае это был больше эксперимент, чем лечебная процедура, и сказать, почему всё пошло не так, пока сложно.

«Все эксперименты, которые проводились с людьми со смертью мозга, были краткосрочные. Мы не можем предсказать какие будут долгосрочные эффекты. Теоретически они должны быть, потому что иммунная система всё равно будет срабатывать на пересаженный орган, даже если он от человека. Когда мы их пересаживаем, пациент очень долгое время находится на иммуносупрессивной терапии. А иногда в пересаженном органе могут быть иммунные клетки, они могут атаковать нового хозяина», — рассказал он.

Первый пациент с пересаженным сердцем свиньи также скончался. The New York Times 5 мая сообщила, что Дэвид Беннетт-старший был заражен свиным вирусом после пересадки.

Он перенес операцию в январе 2022 года. Его новое сердце функционировало в течение двух месяцев, но ученые полагают, что причиной смерти мужчины мог стать свиной вирус, так как признаков отторжения органа не было.