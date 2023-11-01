Новое оборудование установили в четырех больницах Подмосковья
Новое тяжелое оборудование установили в четырех больницах Московской области. На закупку направили почти 70 млн рублей.
Во взрослой поликлинике № 1 Лобненской больницы и поликлинике № 4 Балашихинской больницы установили цифровые маммографы. Техника позволит выполнять более качественную диагностику молочных желез и обнаруживать новообразования на ранних стадиях. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В Воскресенске во взрослой поликлинике появился цифровой рентген-аппарат. Аппарат, рассчитанный на 40 исследований в смену, повысит доступность медицинской помощи.
Во взрослой поликлинике Дмитровской больницы установили новый цифровой флюорограф. Техника будет введена в эксплуатацию после завершения капитального ремонта учреждения.
В Астрахани новое оборудование поступит в лечебные учреждения в 2024 году. В частности, в Александро-Мариинскую больницу поставят современный ангиографический комплекс с возможностью выполнения внутрисосудистой диагностики.