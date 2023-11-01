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Клирика епархии в Татарстане подозревают в убийстве своей жены

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Фото: chistopol-eparhia
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В Татарстане запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии Михаил Зубарев подозревается в убийстве своей супруги. Как сообщили в епархии 1 ноября, трагедия произошла во вторник, 31 октября, в Нижнекамском районе республики.

Там отметили, что в настоящее время молятся об упокоении рабы Божией Виктории и оказывают помощь ее несовершеннолетним детям, которые остались без матери

«Как выяснилось, подозреваемый в убийстве клирик скрыл от священноначалия тот факт, что состоял на учете в психиатрическом диспансере в другом регионе», — отмечено в сообщении на сайте епархии.

В епархии рассказали, что до того, как произошла трагедия, по совокупности дисциплинарных правонарушений священник Михаил Зубарев 17 октября был запрещен в служении.

«Несмотря на странности в его поведении, выводы о том, что он может быть потенциально опасным для епархии или членов его семьи, сделать было невозможно», — добавили там.

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В октябре 2021 года сообщалось, что в Москве священнослужитель открыл стрельбу после нападения на него неизвестного мужчины в храме на улице Генерала Белобородова. По данным источника «Известий», мужчина устроил драку со священнослужителем в туалете храма. Однако батюшка дал отпор и достал сигнальный пистолет, произведя выстрел. Далее нарушитель снова напал на оппонента и несколько раз ударил его, после чего попытался скрыться. Однако батюшка успел задержать автобус, в который сел нападавший.

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