Valeo продала бизнес по тепловым системам в России НПК «Автоприбор»

НПК «Автоприбор» и французская компания — производитель автозапчастей Valeо подписали соглашение о продаже второго предприятия подразделения «Термальные системы» в России. Об этом говорится в сообщении на сайте Valeo, опубликованном 1 ноября.

«В рамках своего решения о продаже своей производственной деятельности в России Valeo объявила сегодня о подписании соглашения с НПК «Автоприбор» о продаже всех производственных активов Valeo ее бизнеса «Тепловые системы» в России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что завершение сделки возможно при разрешении регулирующих органов, что позволит 124 российским сотрудникам бизнеса сохранить свои рабочие места.

Продажа пройдет без какого-либо прироста или убытка капитала. У Valeo сохраняется возможность обратного выкупа предприятий на 10 лет, которую можно будет активировать через шесть лет.

В августе стало известно о продаже Valeo производства трансмиссионных систем. По завершении сделок французская компания прекратит промышленную деятельность в России.

По данным компании, продажи в России ранее составляли менее 1% оборота группы, а продаваемые активы были амортизированы в 2022 году на €43 млн ($47 млн).

Valeo была основана в Париже в 1923 году.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что «свободного выхода» западных предприятий из российского рынка быть не должно. Вопросом условий для ухода компаний из недружественных стран занимается специальная правительственная комиссия.

В начале октября Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России. Список возглавили французская «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin), японская JT Group и американская Philip Morris.

Ряд иностранных предприятий с февраля 2022 года приостановили деятельность в РФ или ушли с рынка на фоне геополитической обстановки. При этом вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров 19 сентября 2022-го в интервью «Известиям» рассказал, что прекратившие работу в РФ зарубежные компании, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или обеспечении условий для возвращения в Россию в будущем.