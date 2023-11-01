В Челябинске родители установили на дочь прослушку и отвели в детсад

В Челябинске родители установили на дочь прослушивающее устройство и отвели в частный детский сад. Об этом 1 ноября сообщила бывшая воспитательница учреждения.

«Я поправляла бантики — и внутри одного что-то нажалось. Я не знала, что это было, потом руководство выяснило, что это прослушивающее устройство. Это очень неприятная ситуация», — сообщила уволившаяся после инцидента сотрудница челябинскому сайту 74.ru.

Она отметила, что в этот садик дети ходят с наручными часами, в которых также есть функция звукозаписи. Женщина отметила, что ситуации, когда сотрудники знают о том, что ведется запись, и когда не осведомлены об этом, разные. Воспитатель назвала ситуацию неприятной. Она отметила, что больше не хотела работать в таких условиях и уволилась.

«Раз это случилось, мы должны принимать меры, в том числе, чтобы воспитатели чувствовали себя защищенными. Педагог после этого уволилась — ей было очень обидно, это унизило ее», — передает слова хозяйки детсада «Газета. RU»

Родители воспитанницы объяснили свой поступок тем, что хотели проверить, ругается ли дочь матом.

Ситуация возмутила родителей других детей, воспитывающихся в детском саду. При этом хозяйка частного детсада называет нормальной семью девочки, которая пришла в детсад с прослушивающим устройством. Она подчеркнула, что родители заботятся о своих детях. Владелица учреждения отметила, что у нее нет претензий к родителям девочки, однако договор с семьей расторгли. По ее мнению, они пожалели о своем поступке.

Мама четырехлетнего мальчика из Санкт-Петербурга 14 марта рассказала, что репетитор-дефектолог издевалась над их ребенком. На протяжении нескольких занятий няня толкала, пинала и давала подзатыльники мальчику.

Ребенок имеет проблемы с речью, родители мальчика решили нанять репетитора-дефектолога. Позже они заметили, что ребенок часто плакал. После одного из занятий родители установили в комнате камеру.