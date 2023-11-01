Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала возможные последствия идеи Парижа создать коалицию против ХАМАС
Мир
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Мир
В США выставили на продажу дом детства Бритни Спирс за $1,2 млн после выхода мемуаров
Мир
ЮНИСЕФ назвал удары по лагерю беженцев Джабалия кровавой бойней
Мир
Жителям ФРГ пригрозили депортацией за сжигание флагов Израиля
Туризм
В Минэкономразвития заявили о росте турпотока по России за год на 16%
Мир
В мэрии Вашингтона горожанам раздадут электронные маячки из-за роста автоугонов
Мир
В США пообещали обеспечить надлежащее участие РФ на саммите АТЭС с учетом санкций
Мир
Байден упомянул о необходимости гуманитарной паузы в Газе
Армия
Российские военные модифицировали дрон-камикадзе с помощью 3D-принтера
Мир
Сенатор США настоял на необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией
Мир
По меньшей мере 195 человек стали жертвами ударов по лагерю беженцев в секторе Газа
Общество
Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноября

В Челябинске родители установили на дочь прослушку и отвели в детсад

«74.ru»: в Челябинске родители установили на дочь прослушку и отправили в детсад
0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске родители установили на дочь прослушивающее устройство и отвели в частный детский сад. Об этом 1 ноября сообщила бывшая воспитательница учреждения.

«Я поправляла бантики — и внутри одного что-то нажалось. Я не знала, что это было, потом руководство выяснило, что это прослушивающее устройство. Это очень неприятная ситуация», — сообщила уволившаяся после инцидента сотрудница челябинскому сайту 74.ru.

Она отметила, что в этот садик дети ходят с наручными часами, в которых также есть функция звукозаписи. Женщина отметила, что ситуации, когда сотрудники знают о том, что ведется запись, и когда не осведомлены об этом, разные. Воспитатель назвала ситуацию неприятной. Она отметила, что больше не хотела работать в таких условиях и уволилась.

«Раз это случилось, мы должны принимать меры, в том числе, чтобы воспитатели чувствовали себя защищенными. Педагог после этого уволилась — ей было очень обидно, это унизило ее», — передает слова хозяйки детсада «Газета. RU»

Родители воспитанницы объяснили свой поступок тем, что хотели проверить, ругается ли дочь матом.

Ситуация возмутила родителей других детей, воспитывающихся в детском саду. При этом хозяйка частного детсада называет нормальной семью девочки, которая пришла в детсад с прослушивающим устройством. Она подчеркнула, что родители заботятся о своих детях. Владелица учреждения отметила, что у нее нет претензий к родителям девочки, однако договор с семьей расторгли. По ее мнению, они пожалели о своем поступке.

Подложили семью: россияне издеваются над нянями своих детей
Эксперты рассказали о профессиональных рисках домашнего персонала

Мама четырехлетнего мальчика из Санкт-Петербурга 14 марта рассказала, что репетитор-дефектолог издевалась над их ребенком. На протяжении нескольких занятий няня толкала, пинала и давала подзатыльники мальчику.

Ребенок имеет проблемы с речью, родители мальчика решили нанять репетитора-дефектолога. Позже они заметили, что ребенок часто плакал. После одного из занятий родители установили в комнате камеру.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023