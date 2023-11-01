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Задержанный за демонстрацию свастики нацист Чибис мог хранить оружие

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Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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У неонациста Андрея Разина (Чибиса) при задержании нашли ряд предметов, которые могут быть оружием. Об этом 1 ноября сообщило главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В ходе обыска по месту проживания задержанного сотрудниками полиции были найдены предметы, конструктивно схожие с оружием. Данные предметы направлены на экспертизу. После проведения экспертизы будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ведомство также показало фотографии, предположительно, револьвера, винтовок, магазинов с патронами, кастета и ножа.

Разин был задержан накануне в Санкт-Петербурге за распространение фотографии со свастикой. Он выложил в Telegram-канале селфи, показав татуировку в виде запрещенной символики. Весной он уже привлекался за это административной ответственности.

В МВД отметили, что за неоднократное публичное демонстрирование нацистской символики следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ.

Разин был фигурантом уже нескольких уголовных дел. Он был судим и отбывал наказания по статьям о хулиганстве, кражах и разбое. Последним его сроком стали 14 лет в местах лишения свободы за убийство.

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«Известия» 10 февраля этого года писали, что после освобождения Разин стал привлекать молодежь в неонацистскую группировку «Уайт скаутс». Сообщалось, что Разин популяризирует ультраправые идеи. В своем Telegram-канале «Уайт скаутс» Разин публиковал ролики-«отчеты» о проделанной работе.

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