Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова. Главное

Госдума 1 ноября досрочно лишила полномочий депутата представителя ЛДПР Василия Власова и члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Такое решение было принято впервые с 2016 года. Заседание проходило в закрытом режиме. «Известия» рассказывают, что послужило причиной досрочного прекращения депутатских мандатов.

Почему Василия Власова лишили депутатского мандата

По имеющимся данным, будучи парламентарием, Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии. Это нарушение квалифицируется как неисполнение обязанностей в течение 30 и более дней.

Дело депутата Вадима Белоусова

В 2022 году Белоусов был осужден на 10 лет колонии строгого режима по делу о получении взятки в 3,25 млрд рублей. По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014-го политик вместе с другими фигурантами дела получали незаконные средства от предпринимателей, занятых в дорожном строительстве, и оказывали им покровительство в сфере госзаказов. При этом Белоусов не признал вины.

Также экс-парламентарию назначали штраф в размере 500 млн рублей. Сам Белоусов в зале суда отсутствовал, а затем вовсе скрылся от правоохранительных органов. Политик объявлен в федеральный розыск.

Коллеги-депутаты голосовали за лишение Белоусова мандата еще в 2018 году на этапе предварительного следствия. Тогда это решение поддержали 353 члена Госдумы, против голосовали 21 парламентарий и воздержались двое.

Другим фигурантом этого дела был экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Он тоже находится в розыске. В 2017 году суд санкционировал его заочный арест.