Четыре человека пострадали в ДТП в Рязани
Четыре человека получили травмы при столкновении автомобилей на дороге в Рязани. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла на улице Промышленной. По данным правоохранительных органов, 62-летний водитель «Волги» допустил столкновение с ВАЗ-2110, за рулем которой находился 57-летний мужчина.
Травмы получили оба водителя, 60-летняя пассажирка «Волги» и 56-летняя пассажирка «ВАЗа».
В Волгограде маршрутное такси столкнулось с эвакуатором в Кировском районе. Травмы получили четыре человека, трое из них госпитализированы.