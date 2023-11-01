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Четыре человека пострадали в ДТП в Рязани

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Четыре человека получили травмы при столкновении автомобилей на дороге в Рязани. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на улице Промышленной. По данным правоохранительных органов, 62-летний водитель «Волги» допустил столкновение с ВАЗ-2110, за рулем которой находился 57-летний мужчина.

Травмы получили оба водителя, 60-летняя пассажирка «Волги» и 56-летняя пассажирка «ВАЗа».

В Волгограде маршрутное такси столкнулось с эвакуатором в Кировском районе. Травмы получили четыре человека, трое из них госпитализированы.

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