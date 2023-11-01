«Известия» показали кадры с места ранения военкоров после обстрела ВСУ Донецка

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 1 ноября показал кадры с места обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), при котором получили ранения трое коллег-военкоров.

«В радиусе этого прилета у железнодорожной станции выгорела земля дотла, а вот такие осколки летели на десятки метров. Мы собрали здесь буквально пачку, и видно, что это осколки от кассетных снарядов», — сказал Зименкин.

По его словам, один из ударов пришелся на цистерну с топливом. Журналист отметил, что в результате горящий бензин «вырвался наружу» и погнул рельсы.

Кроме того, один из местных жителей рассказал Зименкину о том, как попытался спасти пострадавшего горожанина после обстрела ВСУ, но тот скончался.

«Человек пошел курей спасать или что-то. Я вытаскивал его. Он умер. Вытащили его, он лег, делали искусственное дыхание, но безрезультатно», — добавил мужчина.

Съемочная группа «Известий» пострадала во время обстрела ВСУ в Донецке накануне, 31 октября. Сначала украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня по железнодорожной станции, после прилета загорелись цистерны с горючим. Позднее, когда на место приехали спецслужбы и группы журналистов «Известий», ВСУ нанесли повторный удар кассетными боеприпасами.

Троих корреспондентов доставили в больницу. Алексей Полторанин был ранен в грудь и живот, а у Александра Мартемьянова были зафиксированы проникающие ранения бедер обеих ног. Евгений Быковский получил осколочное ранение груди.

Полторанин 1 ноября после операции рассказал, что хорошо себя чувствует, поблагодарил врачей за помощь и выразил слова благодарности всем, кто его поддерживал.

Заместитель врача по медицинской части ДКТОМО (Донецкого клинического территориального медицинского объединения) Иван Плахотников подтвердил в разговоре с «Известиями», что журналистов Быковского и Полторанина ранило кассетными боеприпасами. По его словам, военкорам была оказана вся необходимая диагностическая и лечебная помощь, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.