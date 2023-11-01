Силы ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Об этом 1 ноября сообщают в Минобороны РФ.
Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен около 14:00.
«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточняется в сообщении оборонного ведомства.
Ранее в этот день российская ПВО также сбила украинский дрон самолетного типа. Попытка террористической атаки была зафиксирована в 12:45 над Белгородской областью.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля прошлого года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.