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Прокуроры проверят жалобы петербуржцев на отопление

Прокуратура: начата проверка по сюжету Пятого канала об отсутствии отопления у петербуржцев
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Фото: ТАСС/Heline Vanbeselaere
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Прокуратура начала проверку по обращениям жителей Кировского района Санкт-Петербурга, о которых рассказал Пятый канал, в связи с отсутствием отопления в квартирах. Об этом сообщила 1 ноября «Известиям» старший помощник прокурора города по связям со СМИ Екатерина Дмитриева.

«Установлено, что жилые дома подключены к отоплению, вместе с тем из-за ненадлежащего проведения управляющей организацией регламентных работ в некоторых стояках системы отопления отсутствует тепло», — сказала она.

В ходе проверки уже даны указания о незамедлительном проведении работ. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования решится после завершения всех проверочных мероприятий.

Ведомство контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий со стороны руководства управляющей компании.

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Как ранее в среду сообщил Пятый канал, тысячи петербуржцев стали замерзать из-за отсутствия отопления в квартирах. Больше 100 домов на юго-западе Петербурга или вовсе без отопления, или с едва теплыми батареями.

Собственники винят во всем управляющую компанию ЖКС-1, так как трубы отопления не ремонтировались с момента постройки дома.

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