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Госдума поддержала досрочное прекращение полномочий депутатов Власова и Белоусова

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Госдума 1 ноября проголосовала за проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова.

Соответствующие документы по Власову и Белоусову опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Документы приняты на основании решения комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам.

Прекращение полномочий депутата от фракции ЛДПР Власова поддержали 317 депутатов, депутата от фракции «Справедливая Россия — За правду» Белоусова — 320 депутатов. Их полномочия считаются прекращенными с 1 ноября.

Прекращение полномочий Власова связано с тем, что он без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комитета по регламенту.

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Белоусов в прошлом году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Но парламентарий скрылся от правоохранительных органов и сейчас находится в розыске.

По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014-го Белоусов и другие фигуранты дела получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей, занятых в дорожном строительстве. Объем ежемесячной суммы, по данным следствия, составлял 10 млн рублей. В течение нескольких лет Белоусов получил в качестве взятки более 3,2 млрд рублей. Сам Белоусов отвергал обвинения.

На стадии предварительного следствия в 2018 году Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. Решение поддержали 353 парламентария, против проголосовал 21 человек, воздержались двое. Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа 2020 года.

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