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Сальдо сообщил о семи сбитых в Херсонской области украинских ракетах

Власти Херсонской области сообщили о семи сбитых украинских ракетах
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российская армия отразила массированное ракетное нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Херсонской области. Об этом 1 ноября сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым», — написал он.

Сальдо добавил, что две ракеты сдетонировали на земле в пустынном районе на Арбатской стрелке, остальные были уничтожены в воздухе.

Пострадавших среди людей нет. Инфраструктуре также не было нанесено ущерба.

По словам Сальдо, системы противовоздушной обороны (ПВО) остаются в полной боевой готовности, поскольку ракетная опасность в настоящее время не миновала.

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Ранее, 31 октября, в Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили восемь крылатых ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тогда же Минобороны показало, как российский FPV- дрон уничтожает технику ВСУ. Военнослужащие-операторы FPV-дронов заметили танк ВСУ на ходу. На кадрах видно, как дрон преследует движущуюся боевую машину, которая в этот момент вела огонь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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