Востоковед усомнился во вступлении Египта в палестино-израильский конфликт

Египет разместил тяжелую военную технику на границе с сектором Газа в рамках ранее установленных договоренностей об объемах военного присутствия на Синайском полуострове. Как уточнил в разговоре с «Известиями» 1 ноября старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов, такой шаг не стоит расценивать как наличие у Египта намерения вступать в палестино-израильский конфликт.

Ранее в среду издание The Times of Israel сообщило, что Египет разместил десятки танков и бронемашин возле контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с сектором Газа. Газета предположила, что это может быть связано с опасениями Каира из-за возможного наплыва беженцев из Газы.

«Данная техника вряд ли может быть расценена, что она направлена против государства Израиль, доступных средств здесь явно недостаточно, да и вряд ли можно говорить о наличии в Египте намерения принимать участие в конфликте. Обусловлено это тем, что Египет не воспринимает ХАМАС в качестве своего союзника и, кроме того, те отношения, которые связывают Израиль и Египет, фактически с момента подписания Кэмп-Дэвидских соглашений в 1979 году, это отношения если не союзников, то по крайней мере уважающих друг друга партнеров», — объяснил Лукьянов.

По его словам, несмотря на эскалацию конфликта в секторе Газа, высшее военное и политическое руководство Египта не считает возможным кардинально пересматривать отношения двух стран. Лукьянов подчеркнул, что в этих отношениях больше выгоды, более того, стоит также принять во внимание крайне сложное экономическое положение внутри самого Египта.

«Несмотря на возмущение египетской общественности, египетское государство не может себе позволить в нынешних условиях участие в вооруженном конфликте, тем более с таким мощным оппонентом, как государство Израиль, пользующимся всецелостно поддержкой стран Запада, от которых в экономическом отношении также зависит Египет. Поэтому в данных условиях никакая ни бравада, ни угроза применения силы, ни уж тем более реальное применение силы со стороны Египта против Израиля невозможны», — указал востоковед.

Он объяснил, что размещение техники осуществляется в рамках ранее установленных договоренностей об объемах военного присутствия на Синайском полуострове, что продиктовано интересами по обеспечению безопасности.

Накануне премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подтвердил, что страна не будет принимать у себя палестинских беженцев из сектора Газа.

При этом еще 19 октября король Иордании Абдалла II и египетский президент Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявили, что не принимут любые насильственные попытки перемещения населения Газы в их страны.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.