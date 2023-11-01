Госдума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата Белоусова

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании проголосовали за проект постановления о досрочном прекращении полномочий парламентария Белоусова. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Также Госдума проголосовала и за досрочное прекращение полномочий депутата Василия Власова.

«Документы приняты на основании решения Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам», — говорится в сообщении.

Соответствующие проекты постановлений размещены в архиве на сайте Госдумы.

Документы о приостановлении полномочий двух депутатов были внесены в Госдуму днем ранее. Отмечалось, что Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии. Белоусов в прошлом году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует экс-губернатор Челябинской области Михаил Юрьевич. Но парламентарий скрылся от правоохранительных органов и сейчас находится в розыске.

По данным следствия, с мая 2010 года по январь 2014-го Белоусов и другие фигуранты дела получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей, занятых в дорожном строительстве. Объем ежемесячной суммы, по данным следствия, составлял 10 млн рублей. В течение нескольких лет Белоусов получил в качестве взятки более 3,2 млрд рублей. Сам Белоусов отвергал обвинения.

На стадии предварительного следствия в 2018 году Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. Решение поддержали 353 парламентария, против проголосовал 21 человек, воздержались двое. Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа 2020 года.