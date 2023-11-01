В Биробиджане два часа доставали кошку из вентиляционной шахты
В Биробиджане спасли домашнюю кошку, которая застряла в вентиляционной шахте пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Еврейской автономной области в среду, 1 ноября.
Спасатели вызволяли питомицу более двух часов. Хозяйка очень переживала за свою Шарлотту и просила бойцов МЧС обращаться с животным бережно.
Как отмечает ИА ЕАОMedia, спасательная операция прошла успешно и аккуратно. Кошка уже находится в безопасности.
Ранее в этот же день сообщалось, что в центре Москвы люди пытаются спасти кота, который уже четвертый день сидит в машине без еды и воды. При этом в МЧС и полиции заявили, что не могут вскрыть машину без согласия владельца авто.