Камышовые острова ликвидируют на реке Цна в Тамбовской области

Участок реки Цна очистят от плавающих камышовых островов в Тамбовской округе. Они угрожают целостности и работе плотин.

По данным ИА «Онлайн Тамбов.ру», большое скопление камышей отмечается на подходах к гидротехническим сооружениям в селах Горелое, Троицкая Дубрава и поселке Мамонтово. Длина островов достигает 200 м. Специалисты считают, что скопление камышей препятствует прохождению паводковых вод и создает угрозу для подтопления населенных пунктов.

Заторы у низководных мостов ликвидируют до конца 2023 года. Работы будут финансироваться из областного бюджета.

Ранее в регионе расчистили участок реки Пичаевка протяженностью больше 500 м. Подрядчик вывез древесные отходы, засорявшие русло.