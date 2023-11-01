В Магадане новую школу на 530 мест построили на 40%
В микрорайоне «Третий» в Магадане ведется строительство общеобразовательной школы на 530 мест. Работы выполнены уже на 40%, сообщает пресс-служба регионального министерства образования в среду, 1 ноября.
На объекте задействованы 89 рабочих и восемь единиц техники. Строители уже практически завершили монтаж металлического каркаса и продолжают устройство входных групп, железобетонных лестничных маршей, покрытия второго этажа, перекрытий третьего этажа, аквапанелей. Также рабочие монтируют внутренние перегородки, окна, кровлю, утепляют цокольный этаж и стены, наносят огнезащиту.
Школа будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью около 16,8 тыс. кв. м, пишет ИА MagadanMedia. В ней обустроят два спортивных зала и актовый зал с эстрадой. Также предусмотрена большая прилегающая территория с игровыми и спортивными площадками и зоной отдыха. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2024 году.