Дневные лагеря открыли в школах Твери

В 38 школах Твери на время осенних каникул, до 3 ноября, появились лагеря дневного пребывания. В них планируется принять более 1,4 тыс. детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Как рассказали «Тверским ведомостям» в городской администрации, время в таких лагерях будет заполнено образовательно-развлекательной программой, включающей в себя мастер-классы, спортивные мероприятия, квесты, викторины, конкурсы, музыкальные и литературные часы.

У каждого лагерного дня будут своя тематика и название: «Тропа фантазеров», «Пушкинская тропа» или «День друзей». Старшеклассникам дадут возможность попробовать свои силы в различных областях научной деятельности, они представят свои индивидуальные проекты. Для них также организуют встречи со студентами и преподавателями Тверского государственного университета.

Во многих тверских школах проведут Школу актива для подростков, включающую в себя курсы занятий для тех, кто активно участвует в различных мероприятиях и развивает лидерские качества.