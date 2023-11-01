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В США допустили потерю Украиной еще до 30% территорий

Экс-разведчик Риттер: Украина может потерять еще 20-30% земель
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Украина лишится еще до 30% своих территорий, если не закончит конфликт на приемлемых для РФ условиях. Об этом 1 ноября заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в эфире подкаста Ask the Inspector.

«По крайней мере, пять областей сейчас стали законным объектом освобождения, поскольку Киев не стремится к миру. Таким образом, если Украина не добьется прекращения этого конфликта на приемлемых для России условиях, она может потерять еще 20-30 процентов своих земель», — сказал Риттер.

По его мнению, ВС РФ решат все поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи в ходе спецоперации на Украине, а киевские власти уже находятся на грани коллапса.

В результате не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства украинского президента Владимира Зеленского, ни бандеровцев у власти, заключил Риттер.

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Днем ранее он говорил, что западные СМИ уже готовят общественность к поражению Киева. Они делают это таким образом, чтобы обелить страны Запада и их влияние на конфликт, отметил эксперт. При этом он выразил уверенность, что у Украины изначально не было шанса на победу.

До этого, 30 октября, американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал украинского контрнаступления стал настоящей катастрофой для Киева. Эксперт отметил, что тема украинского конфликта ушла на второй план в повестке западной прессы из-за неудач ВСУ.

Кроме того, бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube-канале Judging Freedom 20 октября заявил, что ВСУ могут потерпеть окончательное поражение с наступлением холодов. Президенту США Джо Байдену придется признать, что ошибался, когда полагал, что Россия якобы проигрывает, наоборот, РФ побеждает, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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