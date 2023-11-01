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Тесты не выявили в крови актера Мэттью Перри следов наркотиков

TMZ: в организме актера Мэттью Перри не нашли фентанил и метамфетамин
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Katie Godowski
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Первоначальные тесты не обнаружили в организме актера сериала «Друзья» Мэттью Перри наличие фентанила и метамфетамина. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что на данный момент проводится более глубокая экспертиза на наличие в крови актера запрещенных веществ или опасной дозировки лекарств. Потребуется от четырех до шести месяцев для того, чтобы эксперты смогли назвать причины и характер смерти Перри, уточняется в публикации.

О том, что актер скончался в возрасте 54 лет, стало известно 29 октября. Перри был найден в джакузи в его доме в штате Калифорния. Следов наркотиков рядом с местом смерти актера обнаружено не было. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

Полиция США начала расследование его смерти. Кроме того, на месте кончины Перри не найдено никаких следов насильственной смерти, но расследованием инцидента занялся отдел убийств и ограблений полиции Лос-Анджелеса.

Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в американском сериале «Друзья». Также Перри известен по фильмам «Папе снова 17», «Мошенники», «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мистер Саншайн», «Танго втроем» и других.

В ноябре 2022 года Перри выпустил мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых написал о времени во время съемок «Друзей» и о долгой борьбе с зависимостью.

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