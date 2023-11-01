В РСТ сообщили о падении цен на зарубежный отдых для россиян из-за укрепления рубля

Укрепление рубля влечет за собой снижение цен на туры и авиабилеты за рубеж, а также повышение интереса к поездкам в другие страны, сообщили журналистам 1 ноября в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Согласно данным сайта Мосбиржи, на 13:26 доллар стоит 92,9 рубля, евро — 98. Еще 23 октября американская валюта торговалась в районе 94 рублей, европейская — 100.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин отметил, что текущий курс — комфортный уровень для международных путешествий.

«Для массового туризма психологический барьер по доллару — 100 рублей, по евро — 110. В премиальном туризме гораздо менее чувствительно реагирует на такую разницу, но значительная часть путешественников выбирают бюджетный отдых. В условиях дорогих перелетов и повышения валютных цен на отдельных зарубежных направлениях высокий курс может оказаться дополнительным фактором, который влияет на решение об отдыхе. Нынешний курс можно назвать комфортным, хотя нам бы, конечно, хотелось, чтобы он продолжил снижение, потому что в период недавних наиболее массовых поездок он составлял, например, по евро 86–88 рублей», — сказал он.

В свою очередь, гендиректор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов выразил мнение, что укрепление нацвалюты должно положительно сказаться на продажах. Кроме того, он обратил внимание на то, что главное влияние на планирующих путешествие россиян оказывает, скорее, не показатель курса валюты к рублю, а его малая волатильность.

«Когда изменение идет по 2–3% в день, это настораживает, люди просто затихают на некоторое время, пытаясь проанализировать ситуацию. А низкая волатильность более продолжительный период укрепляет в мысли, что можно бронировать», — приводит его слова пресс-служба РСТ.

При этом вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что на спрос в выездном туризме в настоящее время также положительно влияет расширение авиаперевозки. Из 69 ранее открытых стран с декабря прямыми рейсами путешественники смогут отправиться в 40. Доля международных рейсов в общем объеме авиаперевозки за этот год существенно выросла, подчеркнул он.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что, согласно исследовании «Росгосстрах» и Travelata.ru, самые популярными направлениями для путешествий россиян стали такие страны, как Турция, Россия, Египет и Италия. При этом большинство туристов в этом году путешествовали парами, без детей (63% респондентов), еще 16% предпочитали отдыхать с семьей и детьми, а 12% отдыхали одни.